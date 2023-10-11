Агент КДБ Білорусі "зливав" інформацію про українських військових: яке покарання отримав

СБУ затримала агента КДБ Білорусі. Фото: скриншот

На Рівненщині співробітники СБУ викрили агента КДБ Білорусі. Це житель Вараського району, він шпигував за північним кордоном України і передавав ворогу інформацію. Тепер йому загрожує 6,5 років в'язниці.

Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області.

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Повідомляється, що Служба безпеки України затримала агента білоруського КДБ у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. З'ясувалося, що він має довідку про постійне проживання в Україні і тривалий час мешкає на Рівненщині.

"У поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані", — йдеться в повідомленні.

На Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Зловмиснику призначили 6,5 років ув’язнення. Фото: СБУ

Вироком Зарічненського районного суду зловмисника визнано винним у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України.

Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, спецслужби Росії та Білорусі домовилися провести на території республіки операцію "під чужим прапором". І потім хочуть звинуватити у цьому українську сторону.

Як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт", що поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області. Це неподалік білорусько-польського кордону.