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Агент КГБ Беларуси "сливал" информацию об украинских военных: какое наказание получил

11 октября 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Агент КГБ Беларуси "сливал" информацию об украинских военных: какое наказание получил
СБУ задержала агента КГБ Беларуси. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Ровенской области сотрудники СБУ разоблачили агента КГБ Беларуси. Это житель Варасского района, он шпионил за северной границей Украины и передавал врагу информацию. Теперь ему грозит 6,5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ровенской области.

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Сообщается, что Служба безопасности Украины задержала агента белорусского КГБ в результате контрдиверсионных мер на севере Украины. Выяснилось, что у него есть справка о постоянном проживании в Украине и длительное время живет в Ровенской области.

"В поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского союза, где активно участвовал в боевых действиях в Афганистане", — говорится в сообщении.

В Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

СБУ задержала агента КГБ Беларуси
Злоумышленнику назначили 6,5 лет заключения. Фото: СБУ

Приговором Заречненского районного суда злоумышленник признан виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины.

Ему назначено 6,5 лет тюремного заключения.

Напомним, спецслужбы России и Белоруссии договорились провести на территории республики операцию "под чужим флагом". И потом хотят обвинить в этом украинскую сторону.

В качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области. Это недалеко от белорусско-польской границы.

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