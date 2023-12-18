Агенти РФ, які "зливали" позиції ЗСУ на Донбасі, отримали тюремний термін

Боєць ЗСУ у Донецькій області. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

СБУ домоглася засудження двох інформаторів, які займалися розвідкою розташування та графіків переміщення українських оборонних сил у Донецькій області. Агенти РФ одержали реальні тюремні терміни.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що зловмисники прагнули дізнатися про розташування систем ППО та складів зі зброєю та амуніцією ЗСУ в Краматорську та Слов'янську.

Вони також збирали інформацію про тимчасові графіки зміни підрозділів української армії на лінії фронту у цьому регіоні. Ці розвіддані були необхідні ворожим силам для організації серії авіаударів на сході України з використанням керованих авіабомб та дронів-смертників.

"Співробітники СБУ заарештували обох агентів під час контррозвідувальної операції в Донецькій області. Суд, ґрунтуючись на матеріалах від української спецслужби, засудив одного зі шпигунів до 12 років ув'язнення, а другого — до дев'яти років", — йдеться у повідомленні.

Ким виявилися засуджені агенти РФ

СБУ повідомляє, що засуджена жителька Краматорська завербована ФСБ у червні цього року на дистанційній основі. З'ясувалося, що родич цієї жінки вже давно співпрацює з підконтрольною російським спецслужбам так званою "мдб днр". Через нього вона передавала одержану розвідінформацію російським окупантам за допомогою месенджера.

Інший засуджений — житель Торецька, який також на відстані передавав розвіддані ворогові про місцезнаходження українських оборонних сил на Горлівському напрямку.

Він надсилав інформацію через посередника — свого друга, який є старшим навідником-гранатометником 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил Росії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російської ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, щоб отримати докладнішу інформацію для ворожих спецслужб.

Також ми писали, що служба безпеки України затримала російського інформатора в Одесі. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогові.