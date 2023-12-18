Агенты РФ, которые "сливали" позиции ВСУ на Донбассе, получили тюремный срок

Боец ВСУ в Донецкой области. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

СБУ добилась осуждения двух информаторов, занимавшихся разведкой местоположений и графиков перемещения украинских оборонительных сил в Донецкой области. Агенты РФ получили реальные тюремные сроки.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что злоумышленники стремились узнать расположения систем ПВО и складов с оружием и амуницией ВСУ в Краматорске и Славянске.

Они также собирали информацию о временных графиках смены подразделений украинской армии на линии фронта в этом регионе. Эти разведданные были необходимы вражеским силам для организации серии авиаударов на востоке Украины с использованием управляемых авиабомб и дронов-смертников.

"Сотрудники СБУ арестовали обоих агентов во время контрразведывательной операции в Донецкой области. Суд, основываясь на материалах от украинской спецслужбы, приговорил одного из шпионов к 12 годам тюремного заключения, а второго — к девяти годам", — говорится в сообщении.

Кем оказались осужденные агенты РФ

СБУ сообщает, что осужденная — жительница Краматорска, завербованная ФСБ в июне этого года на дистанционной основе. Выяснилось, что родственник этой женщины уже давно сотрудничает с подконтрольной российским спецслужбам так называемой "мдб днр". Через него она передавала полученную развединформацию российским оккупантам посредством мессенджера.

Другой осужденный — житель Торецка, который также на расстоянии передавал разведданные врагу о местонахождении украинских оборонительных сил на Горловском направлении.

Он отправлял информацию через посредника — своего друга, который является старшим наводчиком-гранатометчиком 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил России.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российской ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.