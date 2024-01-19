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Агентство Reuters два роки називало війну в Україні "кризою"

19 січня 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Агентство Reuters два роки називало війну в Україні "кризою"
Офіс Reuters. Фото: wikipedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На другому році війни в Україні агентство Reuters все ж виправило на своєму сайті рубрику "українська криза" на "війну України та Росії". Водночас біля цієї рубрики ситуація в секторі Гази називається "війна ХАМАС та Ізраїлю".

Про це агентство повідомило у відповіді на лист працівника "Української правди".

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Reuters перейменував рубрику "українська криза" на "війну України та Росії"

Як відомо, упродовж двох років повномасштабної війни в Україні на сайті Reuters новини про події на фронті та агресію РФ були в рубриці "українська криза". При цьому поруч із "українською кризою" була рубрика "війна ХАМАС та Ізраїлю".

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Рубрика про війну на сайті Reuters до оновлення. Фото: скриншот

Проте все ж агенство перейменували цю рубрику на "війну України та Росії". 

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Рубрика про війну на сайті Reuters після оновлення. Фото: скриншот

"Формулювання "українська криза" використовується російською пропагандою для уникнення слова "війна". У такий спосіб пропагандисти, зокрема, намагаються применшити ступінь трагічності ситуації. Також з формувалювання "українська криза" складається враження, що нібито це суто внутрішня проблема України, до якої Росія не має стосунку", — йдеться в матеріалі УП. 

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив думку про те, що Росія продовжуватиме воєнні дії проти України, розташованої на територіях, які Росія вважає "історично своїми". Він стверджує, що існування незалежної української держави на цих територіях постійно провокуватиме відновлення військових конфліктів.

Журналіст та військовий Тарас Березовець вважає, що такий допис є сформованою цинічною програмою знищення десятків мільйонів українців.

Ізраїль
ЗМІ
ХАМАС
війна в Україні
Росія

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