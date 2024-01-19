Агентство Reuters два года называло войну в Украине "кризисом"

Офис Рейтер. Фото: wikipedia.org

На втором году войны в Украине агентство Reuters все же поправило на своем сайте рубрику "украинский кризис" на "войну Украины и России". В то же время, около этой рубрики ситуация в Секторе Газа называется "война ХАМАС и Израиля".

Об этом агентство сообщило в ответе на письмо работника "Украинской правды".

Читайте также:

Reuters переименовал рубрику "украинский кризис" в "войну Украины и России"

Как известно, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине на сайте Reuters новости о событиях на фронте и агрессии РФ были в рубрике "украинский кризис". При этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

Рубрика о войне на сайте Reuters до обновления. Фото: скриншот

Однако все же агентство переименовали эту рубрику в "войну Украины и России".

Рубрика о войне на сайте Reuters после обновления. Фото: скриншот

"Формулирование "украинский кризис" используется российской пропагандой во избежание слова "война". Таким образом пропагандисты, в частности, пытаются уменьшить степень трагичности ситуации. Также из формирования "украинский кризис" создается впечатление, что якобы это сугубо внутренняя проблема Украины, к которой Россия не имеет отношения", — говорится в материале УП.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия против Украины, расположенной на территориях, которые Россия считает "исторически своими". Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.

Журналист и военный Тарас Березовец считает, что такое сообщение является сформированной циничной программой уничтожения десятков миллионов украинцев.