Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Агентство Reuters два года называло войну в Украине "кризисом" arrow

Агентство Reuters два года называло войну в Украине "кризисом"

19 января 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Агентство Reuters два года называло войну в Украине "кризисом"
Офис Рейтер. Фото: wikipedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На втором году войны в Украине агентство Reuters все же поправило на своем сайте рубрику "украинский кризис" на "войну Украины и России". В то же время, около этой рубрики ситуация в Секторе Газа называется "война ХАМАС и Израиля".

Об этом агентство сообщило в ответе на письмо работника "Украинской правды".

Читайте также:

Reuters переименовал рубрику "украинский кризис" в "войну Украины и России"

Как известно, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине на сайте Reuters новости о событиях на фронте и агрессии РФ были в рубрике "украинский кризис". При этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

null
Рубрика о войне на сайте Reuters до обновления. Фото: скриншот

Однако все же агентство переименовали эту рубрику в "войну Украины и России".

null
Рубрика о войне на сайте Reuters после обновления. Фото: скриншот

"Формулирование "украинский кризис" используется российской пропагандой во избежание слова "война". Таким образом пропагандисты, в частности, пытаются уменьшить степень трагичности ситуации. Также из формирования "украинский кризис" создается впечатление, что якобы это сугубо внутренняя проблема Украины, к которой Россия не имеет отношения", — говорится в материале УП.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия против Украины, расположенной на территориях, которые Россия считает "исторически своими". Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.

Журналист и военный Тарас Березовец считает, что такое сообщение является сформированной циничной программой уничтожения десятков миллионов украинцев.

Израиль
СМИ
ХАМАС
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме