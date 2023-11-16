Агресія проти України не має бути безкарною — Швейцарія підтримала трибунал для РФ

Табличка із зображенням Володимира Путіна та підписом "Tribunal". Фото: EPA

Швейцарія підтримала спеціальний трибунал для Росії щодо злочину агресії проти України. Представники країни переконані у тому, що скоєння терактів та геноциду на теориторії України не мають залишитися не покараними.

Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

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За останні декілька місяців ініціативу створення трибуналу для РФ підтримали уже 38 країн світу. Серед них Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

"Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", — йдеться у заяві МЗС.

У міністрестві також додали, що Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні. Проте, зазначається, що суду також і не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті. Справа в тому, що ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, Керівник МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував країни Заходу за зволікання у створенні трибуналу для судового переслідування російських лідерів і в питанні повернення заморожених активів РФ. Він вважає, що ситуація перебуває у своєрідному глухому куті.