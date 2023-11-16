Агрессия против Украины не должна быть безнаказанной — Швейцария поддержала трибунал для РФ

Табличка с изображением Владимира Путина и подписью Tribunal. Фото: EPA

Швейцария поддержала специальный трибунал для России по преступлению агрессии против Украины. Представители страны убеждены в том, что совершение терактов и геноцид на територии Украины не должны остаться не наказанными.

Об этом сообщает МИД Швейцарии.

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За последние несколько месяцев инициативу создания трибунала для РФ поддержали уже 38 стран мира. Среди них — Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.

"Швейцария твердо убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной" , — говорится в заявлении МИД.

В министре также добавили, что Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Однако отмечается, что суду также и не хватает юрисдикции по поводу преступления агрессии в этом конфликте. Дело в том, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал страны Запада за промедление в создании трибунала для судебного преследования российских лидеров и в вопросе возвращения замороженных активов РФ. Он считает, что ситуация находится в своеобразном тупике.