Агрессия против Украины не должна быть безнаказанной — Швейцария поддержала трибунал для РФ
Швейцария поддержала специальный трибунал для России по преступлению агрессии против Украины. Представители страны убеждены в том, что совершение терактов и геноцид на територии Украины не должны остаться не наказанными.
Об этом сообщает МИД Швейцарии.
Швейцария вступила за трибунал для России
За последние несколько месяцев инициативу создания трибунала для РФ поддержали уже 38 стран мира. Среди них — Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.
"Швейцария твердо убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной" , — говорится в заявлении МИД.
В министре также добавили, что Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Однако отмечается, что суду также и не хватает юрисдикции по поводу преступления агрессии в этом конфликте. Дело в том, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал страны Запада за промедление в создании трибунала для судебного преследования российских лидеров и в вопросе возвращения замороженных активов РФ. Он считает, что ситуация находится в своеобразном тупике.
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