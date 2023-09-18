Активісти викрили адміністратора проросійського Telegram-каналу в Німеччині

Адміністратор Telegram-каналу з прапором "ДНР". Фото: Welt

Проросійські актори, інші відомі персони та пересічні європейці поширюють пропаганду та дезінформацію щодо війни в Україні. Так, увагу експертів привернув пропагандистський Telegram-канал DD Geopolitics, у якому з-поміж новин активно закликають до вбивств українців.

Про це пише Welt.

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Що відомо про пропагандистський Telegram-канал

Експерти з дезінформації та російської пропаганди вважають Telegram-канал DD Geopolitics однією з найбільш швидкозростаючих російських агітаційних платформ. Так, DD Geopolitics працює не лише в Telegram — анонімні адміністратори також публікують контент англійською мовою в Twitter, YouTube і Spotify. Загалом охоплення сягають сотень тисяч людей.

У DD Geopolitics поширюють кадри, які нібито надають ранні докази "перемоги російських військ". І влада так званої "ДНР" використовує канал, як площадку для оббріхування ЗСУ, висуваючи серйозні звинувачення на адресу України. Говорять про застосування хімічної зброї та про те, що українці — "повстанці", а росіяни в Бахмуті — "визволителі".

"Хоча канал виглядає дуже професійним і майже поміркованим, за ним криється багато ненависті. Ми бачимо дописи ксенофобського, антисемітського, антиукраїнського та антиамериканського змісту", — пише ЗМІ.

Коли російські війська та найманці оточили Бахмут на сході України в лютому, у Telegram-каналі з'явилось повідомлення: "Убийте їх усіх. Ніхто не має вижити".

До того ж у публікаціях каналу українська влада стає "режимом", українські солдати — "нацистами" та "окупантами". Автори неодноразово називають Президента України Зеленського "диктатором" або "агентом".

Що відомо про адміністраторів каналу

Кіберактивісти дізнались, хто стоїть за каналом. Слід привів на захід ФРН, до чоловіка на ім'я Девід Е. Видання WELT зв’язалося з Девідом. Під час дзвінка "він виглядав розкаяним". 20-річний німець розповів, що його "чогось затягнуло" у сферу російської пропаганди.

Як розповів хлопець, він почав цікавитися війною в Україні, бо любить вивчати історію. Однак джерела, які він обрав для цього були російськими Telegram-каналами. Тут він швидко прийняв поширену думку: західні ЗМІ брешуть.

Наприкінці 2022 року його зробили модератором чату, оскільки він неодноразово брав активну участь у дискусіях.

"Це дається із симпатії", — каже він.

Призначення модератором — привілей у каналі. До того ж, на відміну від звичайних учасників, йому також дозволили публікувати фотографії. У той час хлопець був безробітним і "занадто багато спілкувався по мобільному телефону". Лише згодом він зрозумів, що Росія почала загарбницьку війну.

"Мені цікаво, що відбувалося в моїй голові. Мені гидко, коли я про це думаю. Я просто хочу, щоб це припинилося", — розповів молодик виданню.

У квітні 2023 року він залишив канал. Принаймні так він стверджує в першій телефонній розмові. На той момент Telegram-канал називався ще не "ДД Геополітика", а "Донбаська дівчина". Вважалося, що каналом керувала лише одна людина — "росіянка з Донбасу", чий батько нібито був у Маріуполі під час блокади.

Канал вперше потрапив в заголовки ЗМІ через те, що саме тут були опубліковані секретні урядові документи США про війну в Україні. Справа набула масштабів міжнародного скандалу.

У середині квітня Wall Street Journal виявила, що каналом насправді керувала колишній сержант ВМС зі штату Вашингтон Сара Білс. Як заявив Девід Е, це відкриття сильно вдарило по ньому.

"Тоді вся брехня вийшла назовні", — каже він.

До моменту викриття адміністраторки він підтримував дружні взаємини з іншими авторами каналу.

"Чоловіки та жінки, які стверджували, що вони з різних країн: Південної Америки, Польщі — нібито російські десантники. Що з цього насправді правда?" — розповідає молодик.

Нагадаємо, у Сенат Італії прийняли на роботу росіянку, яка підтримує війну.

Також стало відомо, що на окупованих територіях ворог запустив новий пропагандистський мовник.