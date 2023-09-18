Активисты разоблачили администратора пророссийского Telegram-канала в Германии

Администратор Telegram-канала с флагом "ДНР". Фото: Welt

Пророссийские актеры, другие известные персоны и рядовые европейцы распространяют пропаганду и дезинформацию о войне в Украине. Так, внимание экспертов привлек пропагандистский Telegram-канал "DD Geopolitics", в котором среди новостей активно призывают к убийствам украинцев.

Об этом пишет Welt.

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Что известно о пропагандистском Telegram-канале

Эксперты по дезинформации и российской пропаганде считают Telegram-канал "DD Geopolitics" одной из самых быстрорастущих российских агитационных платформ. Так, "DD Geopolitics" работает не только в Telegram – анонимные администраторы также публикуют контент на английском языке в Twitter, YouTube и Spotify. В целом охват достигает сотни тысяч человек.

В DD Geopolitics распространяют кадры, якобы предоставляющие ранние доказательства "победы российских войск". И власть так называемой "ДНР" использует канал, как площадку для лжи о ВСУ, выдвигая серьезные обвинения в адрес Украины. Говорят о применении химического оружия и о том, что украинцы — "повстанцы", а россияне в Бахмуте — "освободители".

"Хотя канал выглядит очень профессиональным, за ним кроется много ненависти. Мы видим сообщения ксенофобского, антисемитского, антиукраинского и антиамериканского содержания", — пишет СМИ.

Когда российские войска и наемники оцепили Бахмут на востоке Украины в феврале, в Telegram-канале появилось сообщение: "Убейте их всех. Никто не должен выжить".

К тому же в публикациях канала украинские власти становятся "режимом", украинские солдаты — "нацистами" и "оккупантами". Авторы неоднократно называют Президента Украины Зеленского "диктатором" или "агентом".

Что известно об администраторах канала

Киберактивисты узнали, кто стоит за каналом. След привел к западу ФРГ, к мужчине по имени Дэвид Э. Издание WELT связалось с Дэвидом. Во время звонка "он выглядел раскаянным". 20-летний немец рассказал, что его "почему-то затянуло" в сферу российской пропаганды.

Как рассказал парень, он начал интересоваться войной в Украине, потому что любит изучать историю. Однако источники, которые он выбрал для этого, были российскими Telegram-каналами. Здесь он быстро принял распространенное мнение: западные СМИ врут.

В конце 2022 года его назначили модератором чата, поскольку он неоднократно активно участвовал в дискуссиях.

"Это делают из симпатии", — говорит он.

Назначение модератором — привилегия в канале. К тому же в отличие от обычных участников ему также разрешили публиковать фотографии. В то время парень был безработным и "слишком много общался по мобильному телефону". Лишь спустя время он понял, что Россия начала захватническую войну.

"Мне интересно, что происходило в моей голове. Мне противно, когда я об этом думаю. Я просто хочу, чтобы это прекратилось", — рассказал парень изданию.

В апреле 2023 года он покинул канал. По крайней мере, так он утверждает в первом телефонном разговоре. На тот момент Telegram-канал назывался еще не "ДД Геополитика", а "Донбасская девушка". Считалось, что каналом управлял только один человек — "россиянка из Донбасса", чей отец якобы был в Мариуполе во время блокады.

Канал впервые попал в заголовки СМИ из-за того, что именно здесь были опубликованы секретные правительственные документы США о войне в Украине. Дело приобрело масштабы международного скандала.

В середине апреля Wall Street Journal обнаружила, что каналом управляла бывший сержант ВМС из штата Вашингтон Сара Биллс. Как заявил Дэвид Э., это открытие сильно ударило по нему.

"Тогда вся ложь вышла наружу", — говорит он.

К моменту разоблачения администратора он поддерживал дружеские отношения с другими авторами канала.

"Мужчины и женщины, которые утверждали, что они из разных стран: Южной Америки, Польши — якобы российские десантники. Что на самом деле правда?", — рассказал молодой человек.

Напомним, в Сенат Италии приняли на работу россиянку, поддерживающую войну.

Также стало известно, что на оккупированных территориях враг запустил новый пропагандистский вещатель.