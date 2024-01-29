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Активність авіації — Повітряні сили попереджають про нову небезпеку

29 січня 2024 00:00
оновлено: 00:52
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Інна Буряк
редактор
Активність авіації та загроза БпЛА зараз 30 січня — повітряна тривога продовжується
Ракета летить через нічне небо. Фото: EPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 січня, продовжується. Є небезпека застосування авіаційних засобів ураження через активність авіації ворога на сході та півдні. Також є небезпека ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 30 січня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжує охоплювати нові області — під загрозою Чернігівська. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:10. Повітряну тривогу оголосили на Київщині.

Оновлено 00:21. Повітряні сили актуалізували інформацію щодо ворожих безпілотників:

  • на півночі Миколаївщини рухаються на Кіровоградщину.
  • на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
  • на Полтавщині — курсом на північний схід.
  • на Вінниччині рухаються на північний схід.
  • на Сумщині рухаються на північ.
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про залишки безпілотників в Сумській та Київській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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