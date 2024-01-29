Активність авіації та загроза БпЛА зараз 30 січня — повітряна тривога продовжується

Активність авіації — Повітряні сили попереджають про нову небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 січня, продовжується. Є небезпека застосування авіаційних засобів ураження через активність авіації ворога на сході та півдні. Також є небезпека ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 30 січня
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога продовжує охоплювати нові області — під загрозою Чернігівська.
Оновлено 00:10. Повітряну тривогу оголосили на Київщині.
Оновлено 00:21. Повітряні сили актуалізували інформацію щодо ворожих безпілотників:
- на півночі Миколаївщини рухаються на Кіровоградщину.
- на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
- на Полтавщині — курсом на північний схід.
- на Вінниччині рухаються на північний схід.
- на Сумщині рухаються на північ.
Оновлено 00:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про залишки безпілотників в Сумській та Київській областях.
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