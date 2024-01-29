Активність авіації та загроза БпЛА зараз 30 січня — повітряна тривога продовжується

Ракета летить через нічне небо. Фото: EPA

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 січня, продовжується. Є небезпека застосування авіаційних засобів ураження через активність авіації ворога на сході та півдні. Також є небезпека ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 30 січня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжує охоплювати нові області — під загрозою Чернігівська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:10. Повітряну тривогу оголосили на Київщині.

Оновлено 00:21. Повітряні сили актуалізували інформацію щодо ворожих безпілотників:

на півночі Миколаївщини рухаються на Кіровоградщину.

на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.

на Полтавщині — курсом на північний схід.

на Вінниччині рухаються на північний схід.

на Сумщині рухаються на північ.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про залишки безпілотників в Сумській та Київській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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