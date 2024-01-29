Активность авиации и угроза БпЛА сейчас 30 января – воздушная тревога продолжается

Активность авиации — Воздушные силы предупреждают о новой опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 января, продолжается. Есть опасность применения авиационных средств поражения из-за активности авиации врага на востоке и юге. Также существует опасность ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 30 января
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" – говорится в сообщении.
Воздушная тревога продолжает охватывать новые области под угрозой Черниговская.
Обновлено 00:10. Воздушная тревога была объявлена на Киевщине.
Обновлено 00:21. Воздушные силы актуализировали информацию о вражеских беспилотниках:
- на севере Николаевщины двигаются в Кировоградскую область.
- на Черкасщине двигаются в направлении Виннитчины и Киевщины.
- на Полтавщине - курсом на северо-восток.
- в Винницкой области движутся на северо-восток.
- в Сумской области движутся на север.
Обновлено 00:51. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает об остатках беспилотников в Сумской и Киевской областях.
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