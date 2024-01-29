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Активность авиации — Воздушные силы предупреждают о новой опасности

29 января 2024 00:00
обновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Активность авиации и угроза БпЛА сейчас 30 января – воздушная тревога продолжается
Ракета летит через ночное небо. Фото: EPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 января, продолжается. Есть опасность применения авиационных средств поражения из-за активности авиации врага на востоке и юге. Также существует опасность ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 30 января

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" – говорится в сообщении.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжает охватывать новые области под угрозой Черниговская.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:10. Воздушная тревога была объявлена на Киевщине.

Обновлено 00:21. Воздушные силы актуализировали информацию о вражеских беспилотниках:

  • на севере Николаевщины двигаются в Кировоградскую область.
  • на Черкасщине двигаются в направлении Виннитчины и Киевщины.
  • на Полтавщине - курсом на северо-восток.
  • в Винницкой области движутся на северо-восток.
  • в Сумской области движутся на север.
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:51. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает об остатках беспилотников в Сумской и Киевской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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