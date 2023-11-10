Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 листопада.

Читайте також:

DeepState

Українські захисники продовжують штурмувати ворожі позиції та завдавати окупантам нищівних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. Так, станом на 10.11.2023 є просування ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Повідомляється, що Сили Оборони України мали успіх біля Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на понеділок, 10 листопада, провели 55 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки на Куп'янському напрямку;

Стельмахівки та Новоєгорівки на Сватівському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на південний схід до Новокалинового, Авдіївки та Первомайського на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку;

Золотої Ниви та Старомайорського на Бердянському напрямку;

Вербового та Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 10 листопада, українські військові продовжили контрнаступати на Запорізькому напрямку. Згідно з картами ISW ЗСУ просунулися на північний захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 10 листопада 2023 року.

Військова техніка ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 69 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 7 атак в районі Синьківки;

— 7 атак в районі Синьківки; на Лиманському — біля Стельмахівки та Новоєгорівки;

— біля Стельмахівки та Новоєгорівки; на Бахмутському — близько 10 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки;

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 9 атак південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського;

— 9 атак південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського; на Мар’їнському — понад 25 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

— понад 25 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — південніше Золотої Ниви та Старомайорського;

— південніше Золотої Ниви та Старомайорського; на Запорізькому — 4 атаки в районах Вербового та Роботиного.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — додали в Генштабі.

Український захисник шукає міни. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські воїни знову показали ефективну роботу на фронті. Цього разу вони знищили одразу три ворожі БМП-2.