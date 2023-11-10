Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 10 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 ноября.
DeepState
Украинские защитники продолжают штурмовать вражеские позиции и наносить оккупантам сокрушительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Так, по состоянию на 10.11.2023 продвижение ВСУ на Запорожском направлении.
Сообщается, что Силы Обороны Украины имели успех возле Вербового.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на понедельник, 10 ноября, провели 55 боевых столкновений с российскими оккупантами поблизости:
- Синьковки на Купянском направлении;
- Стельмаховки и Новоегоровки на Сватовском направлении;
- Богдановки и Клещеевки на Бахмутском направлении;
- юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского на Авдеевском направлении;
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;
- Золотой Нивы и Старомайорского на Бердянском направлении;
- Вербового и Работино на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 10 ноября, украинские военные продолжили контрнаступать на Запорожском направлении. Согласно картам ISW, ВСУ продвинулись северо-западнее Вербового (9 км восточнее Роботино).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 10 ноября 2023 года.
За сутки произошло 69 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — 7 атак в районе Синьковки;
- на Лиманском — возле Стельмаховки и Новоегоровки;
- на Бахмутском — около 10 атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки;
- на Авдеевском — 9 атак юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского;
- на Марьинском — более 25 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;
- на Шахтерском — южнее Золотой Нивы и Старомайорского;
- на Запорожском — 4 атаки в районах Вербового и Работино.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.
Напомним, что украинские воины снова показали эффективную работу на фронте. На этот раз они уничтожили сразу три вражеских БМП-2.
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