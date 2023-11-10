Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 10 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 ноября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают штурмовать вражеские позиции и наносить оккупантам сокрушительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Так, по состоянию на 10.11.2023 продвижение ВСУ на Запорожском направлении.

Сообщается, что Силы Обороны Украины имели успех возле Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на понедельник, 10 ноября, провели 55 боевых столкновений с российскими оккупантами поблизости:

Синьковки на Купянском направлении;

Стельмаховки и Новоегоровки на Сватовском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки и Клещеевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского на Авдеевском направлении;

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении;

Золотой Нивы и Старомайорского на Бердянском направлении;

Вербового и Работино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 10 ноября, украинские военные продолжили контрнаступать на Запорожском направлении. Согласно картам ISW, ВСУ продвинулись северо-западнее Вербового (9 км восточнее Роботино).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 10 ноября 2023 года.

Военная техника ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 69 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — 7 атак в районе Синьковки;

— 7 атак в районе Синьковки; на Лиманском — возле Стельмаховки и Новоегоровки;

— возле Стельмаховки и Новоегоровки; на Бахмутском — около 10 атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки;

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 9 атак юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского;

— 9 атак юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского; на Марьинском — более 25 атак в районах Марьинки и Новомихайловки;

— более 25 атак в районах Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — южнее Золотой Нивы и Старомайорского;

— южнее Золотой Нивы и Старомайорского; на Запорожском — 4 атаки в районах Вербового и Работино.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник ищет мины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины снова показали эффективную работу на фронте. На этот раз они уничтожили сразу три вражеских БМП-2.