Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 грудня.

Читайте також:

DeepState

Станом на зараз, 10 грудня 2023 року, ще немає актуальних даних. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 9 грудня.

Українські військові станом на 09.12.2023 продовжують вести бойові дії на Авдіївському напрямку. Ворог має незначне просування північніше Авдіївки.

Також тривають бойові дії за висоти біля Кліщіївки на Бахмутському відтинку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 45 бойових зіткнень з російськими силами в районі:

Сіньківки Харківської області

Новоселівської Луганської області,

Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області,

на південь від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області

на захід від Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

"На Авдіївському напрямку російська армія обстріляла Новобахмутівку, Степове, Авдіївку, Північне, Тоненьке, Першотравневе Донецької області", — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі:

Куп'янськ — Сватово — Кременна,

в районі Бахмута,

в районі Авдіївки,

на захід та південний захід від Донецька,

у прикордонному районі Донецька та Запорізької області,

а також на заході Запорізької області та наступали в районі Кремінної.

"Міністерство культури Росії продовжує організовувати зусилля щодо русифікації українських дітей та сприяння їх депортації до Росії", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 10 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 9 грудня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат в особовому складі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

"Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області", — розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи ракетних військ України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.