Бойові зіткнення з ворогом та ситуація на напрямках — зведення Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб

Розпочалася 654 доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи ракетних військ України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари окупантів по Україні

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом росіяни завдали 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Відомо про загиблих та поранених цивільних внаслідок російських терористичних атак.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Серебрянка, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкіне Донецької області.

Ворог обстріляв з артилерії понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат в особовому складі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, там наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські бійці відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачені позиції в районах західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Удари ЗСУ по окупантах

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одній станції РЕБ противника.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що точкові ракетні чи дронові удари ЗСУ по об’єктах на окупованих територіях будуть продовжуватися і надалі. Сили оборони України не планують зупиняти наступальні дії на час зими, тож такі атаки будуть частиною загальної фронтової операції.

Також ми писали, що представники західних країн вважають, що масований удар по Україні, який завдали окупанти, є "початком зимової кампанії ударів". Зазначається, що Росія атакувала нашу державу за допомогою бомбардувальників Ту-95.