Ворожий удар по будинку на Донеччині — поліція ідентифікувала всіх членів загиблої сім'ї

Наслідки ворожого удару по житловому будинку у місті Новогродівка. Фото: ДСНС у Донецькій області

Російські окупанти 29 листопада завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у місті Новогродівка, що на Донеччині. Лише сьогодні, 8 грудня, рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу.

Про це повідомляє Поліція Донецької області.

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Зазначається, що криміналістам вдалося ідентифікувати всіх членів родини, яка загинула внаслідок ворожої атаки. Спочатку рятувальники знайшли тіло дівчинки, яку впізнала її бабуся.

Тіло загиблої дитини на місці удару РФ. Фото: ДСНС у Донецькій області

Аби знайти її батьків, пошукові служби обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. Пошуками також займалися і кінологи разом з службовими собаками.

Наслідки ворожого удару по житловому будинку у місті Новогродівка. Фото: ДСНС у Донецькій області

Скільки людей загинуло внаслідок ворожого удару

"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", — додали у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок удару по житловому будинку на Донеччині 29 листопада загалом загинуло чотири людини, а саме молода сім'я та 62-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше в Новогродівці рятувальники виявили фрагменти людських тіл внаслідок удару РФ.