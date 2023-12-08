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Ворожий удар по будинку на Донеччині — поліція ідентифікувала всіх членів загиблої сім'ї

8 грудня 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворожий удар по будинку на Донеччині — поліція ідентифікувала всіх членів загиблої сім'ї
Наслідки ворожого удару по житловому будинку у місті Новогродівка. Фото: ДСНС у Донецькій області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 29 листопада завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у місті Новогродівка, що на Донеччині. Лише сьогодні, 8 грудня, рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу. 

Про це повідомляє Поліція Донецької області.

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Пошукові роботи на Донеччині 

Зазначається, що криміналістам вдалося ідентифікувати всіх членів родини, яка загинула внаслідок ворожої атаки. Спочатку рятувальники знайшли тіло дівчинки, яку впізнала її бабуся.

пошукові роботи на Донеччині завершено
Тіло загиблої дитини на місці удару РФ. Фото: ДСНС у Донецькій області

Аби знайти її батьків, пошукові служби обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. Пошуками також займалися і кінологи разом з службовими собаками. 

пошукові роботи на Донеччині завершено
Наслідки ворожого удару по житловому будинку у місті Новогродівка. Фото: ДСНС у Донецькій області

Скільки людей загинуло внаслідок ворожого удару

"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", — додали у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок удару по житловому будинку на Донеччині 29 листопада загалом загинуло чотири людини, а саме молода сім'я та 62-річний чоловік. 

Нагадаємо, раніше в Новогродівці рятувальники виявили фрагменти людських тіл внаслідок удару РФ. 

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