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Вражеский удар по дому в Донецкой области — полиция идентифицировала всех членов погибшей семьи

8 декабря 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеский удар по дому в Донецкой области — полиция идентифицировала всех членов погибшей семьи
Последствия вражеского удара по жилому дому в Новогродовке. Фото: ГСЧС в Донецкой области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты 29 ноября нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в городе Новогродовка, что в Донецкой области. Только сегодня, 8 декабря, спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела.

Об этом сообщает Полиция Донецкой области.

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Отмечается, что криминалистам удалось идентифицировать всех членов семьи, которая погибла в результате вражеской атаки. Сначала спасатели нашли тело девочки, которую узнала ее бабушка.

поисковые работы в Донецкой области завершены
Тело погибшего ребенка на месте удара РФ. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Чтобы найти ее родителей, поисковые службы обследовали более 500 тонн строительного мусора. Поисками также занимались и кинологи вместе со служебными собаками.

поисковые работы в Донецкой области завершены
Последствия вражеского удара по жилому дому в Новогродовке. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сколько человек погибло в результате вражеского удара

"После тщательного осмотра на месте обстрела обнаружили фрагменты тел. Идентифицировать и отца, и мать полицейским удалось лишь благодаря ДНК-тесту. Сотрудники отдела криминалистического обеспечения ГУНП в Донецкой области с помощью генетического анализатора ANDE 6C по изъятым биологическим образцам установили личность женщины", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в результате удара по жилому дому в Донецкой области 29 ноября в общей сложности погибли четыре человека, а именно молодая семья и 62-летний мужчина.

Напомним, ранее в Новогродовке спасатели обнаружили фрагменты человеческих тел в результате удара РФ.

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