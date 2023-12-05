В Новогродівці не припиняється розбір завалів, знайдено рештки загиблих
В Новогродівці Донецької області продовжується розбір завалів після російського обстрілу. Рятувальники виявили фрагменти людських тіл.
Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.
Розбір завалів у Новогродівці триває
"Там досі триває розбір завалів після атаки росіян 30 листопада", — повідомив голова МВА.
Шевченко також розповів, що наразі знайдені фрагменти тіл неможливо ідентифікувати. В зв'язку з цим буде проводитись ДНК-експертиза.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували.
Окрім того, 4 грудня загарбники вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.
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