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В Новогродівці не припиняється розбір завалів, знайдено рештки загиблих

5 грудня 2023 16:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Новогродівці не припиняється розбір завалів, знайдено рештки загиблих
Наслідки ворожого обстрілу в Новогродівці. Фото: Новогродівська МВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Новогродівці Донецької області продовжується розбір завалів після російського обстрілу. Рятувальники виявили фрагменти людських тіл.

Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.

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Розбір завалів у Новогродівці триває

"Там досі триває розбір завалів після атаки росіян 30 листопада", — повідомив голова МВА.

Шевченко також розповів, що наразі знайдені фрагменти тіл неможливо ідентифікувати. В зв'язку з цим буде проводитись ДНК-експертиза.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

Окрім того, 4 грудня загарбники вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий. 

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