Окупанти вдарили по Херсону, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin

Сьогодні російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого. Терористи", — написав Єрмак.

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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували.

Окрім того, 4 грудня загарбники вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.