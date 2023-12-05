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Окупанти вдарили по Херсону, є загиблі

5 грудня 2023 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по Херсону, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого. 

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак

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"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого. Терористи", — написав Єрмак.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/ermaka2022
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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

Окрім того, 4 грудня загарбники вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий. 

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