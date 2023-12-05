Оккупанты ударили по Херсону, есть погибшие
Сегодня российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Обстрел Херсона 5 декабря
"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом. Террористы", — написал Ермак.
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Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.
Кроме того, 4 декабря захватчики ударили "шахедами" в пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, пострадавший.
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