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Оккупанты ударили по Херсону, есть погибшие

5 декабря 2023 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по Херсону, есть погибшие
Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Обстрел Херсона 5 декабря

"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом. Террористы", — написал Ермак.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

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Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/ermaka2022
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Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

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Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

Кроме того, 4 декабря захватчики ударили "шахедами" в пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, пострадавший.

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