Оккупанты ударили по Херсону, есть погибшие

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

Сегодня российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одном раненом. Террористы", — написал Ермак.

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Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/ermaka2022

Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

Кроме того, 4 декабря захватчики ударили "шахедами" в пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, пострадавший.