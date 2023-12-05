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В Новогродовке не прекращается разбор завалов, найдены остатки погибших

5 декабря 2023 16:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Новогродовке не прекращается разбор завалов, найдены остатки погибших
Последствия вражеских обстрелов в Новогродовке. Фото: Новогродовская МВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Новогродовке Донецкой области продолжается разбор завалов после российского обстрела. Спасатели обнаружили фрагменты человеческих тел.

Об этом сообщил начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко.

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"Там до сих пор продолжается разбор завалов после атаки россиян 30 ноября", — сообщил глава МВА.

Шевченко также рассказал, что найденные фрагменты тел невозможно идентифицировать. В этой связи будет проводиться ДНК-экспертиза.

Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские кафиры атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

Кроме того, 4 декабря захватчики ударили "шахедами" в пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, пострадавший.

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