Обстріл Донеччини — з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки

Знищений внаслідок обстрілу Новоградівки будинок. Фото: Олександр Шевченко

У ніч на 30 листопада окупанти атакували місто Новоградівка, що на Донеччині. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок. Сьогодні, 4 грудня, рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Стало відомо, що це 8-річна дівчинка, яка мешкала у будинку.

Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.

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Під завалами знайшли тіло дитини

Внаслідок атаки по триповерховому будинку в Новогродівці знайшли тіло 8-річної дівчинки. Рятувальники дістали загиблу з-під завалів. Зазначається, що батьки дитини, ймовірно, і досі перебувають під завалами. За словами Шевченка, рятувальні роботи на місці обстрілу досі тривають.

"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста зранку 4 грудня з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами, не знайшли", — зазначив Шевченко.

Повідомлення про ще одну загиблу. Фото: скриншот допису Шевченка

Триденна жалоба у Новоградівці

Начальник МВА оголосив триденну жалобу в Новоградівці за загиблими внаслідок обстрілу. Повідомляється, що жалоба триватиме від сьогодні, 4 грудня, до 6 грудня.

"Співчуття родинам і близьким загиблих. Вічна пам'ять невинним душам. Вічний біль, який ніколи не пробачимо росіянам", — зазначив Олександр Шевченко.

Повідомлення про жалобу. Фото: скриншот допису Шевченка

Нагадаємо, у місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином, кількість жертв вже зросла до трьох осіб.

Додамо, під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок цього нападу постраждали десять осіб, включаючи чотирьох дітей.