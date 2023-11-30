Обстріл Донецької області 30 листопада – серед постраждалих немовля

Обстріл Донецької області. Фото: Ігор Клименко

Окупанти обстріляли шістьма ракетами "С-300" Покровськ Донецької області у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих є немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

Обстріл Покровська — що відомо

Клименко повідомив, що під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівку та Мирноград. Внаслідок цього нападу постраждали десять осіб, включаючи чотирьох дітей. Ще п'ятеро зниклих людей зараз шукають у руїнах.

"У Покровську однією з постраждалих сімей була сім'я з двома дітьми: 16-річним підлітком та піврічним немовлям. Ще один 13-річний хлопчик отримав поранення. Зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, дев'яти приватних будинків, поліцейської ділянки, автомобілів та гаражів", — зазначив міністр.

Також Клименко повідомив, що один зі снарядів вибухнув у дворі будинку, де проживала родина із двома дітьми. Внаслідок атаки будинок був частково зруйнований, і сім'я опинилася під уламками.

"Парамедик поліції допоміг витягнути з-під руїн чоловіка з пораненим немовлям на руках і оперативно доставив дитину до лікарні. Життю піврічного Ілая нічого не загрожує", — зазначив чиновник.

Обстріл Новоградівки та Мирнограда — що відомо

Клименко повідомив, що у Новоградівці ракета влучила у багатоповерхову будівлю, поранивши 13-річну дитину. На місці продовжують працювати поліцейські та співробітники ДСНС. Під уламками, можливо, знаходяться ще п'ятеро людей, включаючи одну дитину.

Крім того, у Мирнограді російські війська завдали удару двома ракетами "С-300", внаслідок чого постраждала поліцейська ділянка.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Волчанська Харківської області. Атака сталася увечері 28 листопада.



Також ми писали, що армія Росії обстріляла місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.