Росіяни цинічно обстріляли Сумщину — є загиблі

Розбір завалів у Сумський області внаслідок російського обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Армія Росії віроломно обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

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За даними слідства, 28 листопада близько 12:30 військові ЗС РФ, обстріляли цивільну інфраструктуру міста. За попереднім повідомленням, використовувалася важка РСЗВ "Смерч".

Наслідки влучання. Джерело: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок атаки зруйновано 5 приватних будинків. З-під завалів рятувальникам вдалося дістати тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто було поранено чоловіка та його 7-річну падчерку. На жаль, дівчинка померла в лікарні.

Частина снаряду з РСЗВ, яка застрягла в будинку. Джерело: Сумська обласна прокуратура

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Зруйнована кухня. Джерело: Сумська обласна прокуратура

Документування наслідків обстрілу проводять прокурори у співпраці з правоохоронцями. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Зруйнована спальна кімната. Джерело: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше на Сумщині працювало ППО через присутність у повітрі розвідувального безпілотника "Орлан". Його було збито. Ще раніше росіяни обстріляли місто з міномета, внаслідок чого загинув один місцевий мешканець.