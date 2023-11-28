Росіяни цинічно обстріляли Сумщину — є загиблі
Армія Росії віроломно обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.
Про це повідомляє Генпрокуратура України.
Росіяни обстріляли Сумщину
За даними слідства, 28 листопада близько 12:30 військові ЗС РФ, обстріляли цивільну інфраструктуру міста. За попереднім повідомленням, використовувалася важка РСЗВ "Смерч".
Внаслідок атаки зруйновано 5 приватних будинків. З-під завалів рятувальникам вдалося дістати тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто було поранено чоловіка та його 7-річну падчерку. На жаль, дівчинка померла в лікарні.
Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Документування наслідків обстрілу проводять прокурори у співпраці з правоохоронцями. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Сумській області.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині працювало ППО через присутність у повітрі розвідувального безпілотника "Орлан". Його було збито. Ще раніше росіяни обстріляли місто з міномета, внаслідок чого загинув один місцевий мешканець.
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