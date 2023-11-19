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Росіяни з міномета обстріляли Сумщину — є загиблий

19 листопада 2023 21:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни з міномета обстріляли Сумщину — є загиблий
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель. Росіяни з міномета обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди сьогодні, 19 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Наслідки російського обстрілу

Як відомо, атака на місто сталася сьогодні близько 18:30. Через ворожий обстріл чоловік загинув у власному будинку.

обстріл Сумської області
Смерть чоловіка внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура
обстріл Сумської області
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

На фото також можна побачити, що будинок зазнав суттєвих руйнувань.

обстріл Сумської області
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Розслідування атаки окупантів

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування щодо факту порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством. 

обстріл Сумської області
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей України. Найбільше таких випадків фіксують на території Сумської області.

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