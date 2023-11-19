Росіяни з міномета обстріляли Сумщину — є загиблий
У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель. Росіяни з міномета обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди сьогодні, 19 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Наслідки російського обстрілу
Як відомо, атака на місто сталася сьогодні близько 18:30. Через ворожий обстріл чоловік загинув у власному будинку.
На фото також можна побачити, що будинок зазнав суттєвих руйнувань.
Розслідування атаки окупантів
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування щодо факту порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей України. Найбільше таких випадків фіксують на території Сумської області.
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