Росіяни з міномета обстріляли Сумщину — є загиблий

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель. Росіяни з міномета обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди сьогодні, 19 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Як відомо, атака на місто сталася сьогодні близько 18:30. Через ворожий обстріл чоловік загинув у власному будинку.

Смерть чоловіка внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

На фото також можна побачити, що будинок зазнав суттєвих руйнувань.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Розслідування атаки окупантів

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування щодо факту порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей України. Найбільше таких випадків фіксують на території Сумської області.