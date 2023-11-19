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Россияне из миномета обстреляли Сумскую область — есть погибший

19 ноября 2023 21:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне из миномета обстреляли Сумскую область — есть погибший
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мирный житель. Россияне из миномета обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды сегодня, 19 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Последствия российского обстрела

Как известно, атака на город произошла сегодня около 18:30. Из-за вражеских обстрелов мужчина погиб в собственном доме.

обстрел Сумской области
Смерть мужчины в результате вражеских обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура
обстрел Сумской области
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура

На фото также можно увидеть, что дом подвергся существенным разрушениям.

обстрел Сумской области
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура

Расследование атаки оккупантов

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое связано с умышленным убийством.

обстрел Сумской области
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", — говорится в сообщении.

Напомним, российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию пограничных областей Украины. Больше всего таких случаев фиксируют на территории Сумской области.

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