Россияне из миномета обстреляли Сумскую область — есть погибший
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мирный житель. Россияне из миномета обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды сегодня, 19 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Последствия российского обстрела
Как известно, атака на город произошла сегодня около 18:30. Из-за вражеских обстрелов мужчина погиб в собственном доме.
На фото также можно увидеть, что дом подвергся существенным разрушениям.
Расследование атаки оккупантов
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое связано с умышленным убийством.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", — говорится в сообщении.
Напомним, российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию пограничных областей Украины. Больше всего таких случаев фиксируют на территории Сумской области.
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