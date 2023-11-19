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Росіяни знову масовано обстрілюють Херсон

19 листопада 2023 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни знову масовано обстрілюють Херсон
Обстріл міста. Ілюстративне фото: Херсонська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські війська продовжують завдавати ударів по Херсону. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях!" — написав він.

масований обстріл Херсона
Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у місті та області не було оголошено повітряну тривогу. 

масований обстріл Херсона
Скриншот допису з Telegram "Суспільне Новини"

Ворожі атаки на місто

Російська армія сьогодні вже обстріляла Херсон

Як відомо, внаслідок атаки постраждала 3-річна дівчинка. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення.

Нагадаємо, раніше наші журналісти дізнались, як херсонці живуть в умовах війни.

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