Росіяни знову масовано обстрілюють Херсон
19 листопада 2023 17:34
Обстріл міста. Ілюстративне фото: Херсонська обласна прокуратура
Російські війська продовжують завдавати ударів по Херсону. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях!" — написав він.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.
Ворожі атаки на місто
Російська армія сьогодні вже обстріляла Херсон.
Як відомо, внаслідок атаки постраждала 3-річна дівчинка. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення.
Нагадаємо, раніше наші журналісти дізнались, як херсонці живуть в умовах війни.
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