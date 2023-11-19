Прокудін розповів, у якому стані дитина, яка постраждала від обстрілу РФ
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини. Сьогодні, 19 листопада, окупанти завдали удару по житловому сектору Херсона, внаслідок чого постраждала 3-річна дівчинка. Наразі стало відомо, в якому стані вона перебуває.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Які травми отримала дитина
За його словами, дитину було доставлено до реанімаційного відділення. Медики виявили у дівчинки мінно-вибухову травму, багато осколкових поранень, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму та контузію легень.
"Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини. Після стабілізації стану маленької пацієнтки планується проведення КТ-обстеження. І, можливо, знадобиться переведення до київського медзакладу", — зазначив він.
Прокудін додав, що наразі дівчинка знаходиться під постійним наглядом лікарів в медзакладі, де їй надається вся необхідна допомога.
Що відомо про чергову атаку РФ
19 листопада приблизно об 11:15 Росія завдала ракетного удару по Херсону. Внаслідок атаки ракетами постраждав багатоквартирний будинок, у якому сталися руйнування.
Як стало відомо, внаслідок ворожого обстрілу постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.
Нагадаємо, 18 листопада російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.
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