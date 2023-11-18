Волонтер у Херсоні потрапив під ворожий обстріл

Поранений волонтер у Херсоні. Фото архівне. Фото: МВС України

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, постраждалим виявився 42-річний чоловік, який потрапив під ворожого ворога у власному автомобілі.

Глава Херсонської ОВА вказав, що потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Прокудін про пораненого волонтера у Херсоні. Фото: скриншот

Раніше Прокудін повідомив, що у Херсоні ворог випустив бойових снарядів. Окупанти цілилися у житлові квартали. При цьому він уточнив, що в результаті обстрілу загинула людина, а ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли передмістя Херсона із тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. У ворожий удар потрапила школа.