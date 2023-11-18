Волонтер у Херсоні потрапив під ворожий обстріл
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона
За словами Прокудіна, постраждалим виявився 42-річний чоловік, який потрапив під ворожого ворога у власному автомобілі.
Глава Херсонської ОВА вказав, що потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
Раніше Прокудін повідомив, що у Херсоні ворог випустив бойових снарядів. Окупанти цілилися у житлові квартали. При цьому він уточнив, що в результаті обстрілу загинула людина, а ще троє отримали поранення.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли передмістя Херсона із тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. У ворожий удар потрапила школа.
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