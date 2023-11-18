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Волонтер в Херсоне попал под вражеский обстрел

18 ноября 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Волонтер в Херсоне попал под вражеский обстрел
Раненый волонтер в Херсоне. Фото архивное. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеского обстрела пострадал волонтер.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, пострадавшим оказался 42-летний мужчина, который попал под вражеский врага в собственном автомобиле.

Глава Херсонской ОВА указал, что пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Обстрел Херсона
Прокудин про раненого волонтера в Херсоне. Фото: скриншот

Ранее Прокудин сообщил, что по Херсону враг выпустил боевых снарядов. Оккупанты целились в жилые кварталы. При этом он уточнил, что в результате обстрела, погиб человек, а еще трое получили ранения. 

Напомним, что российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Во вражеский удар попала школа.

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