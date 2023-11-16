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Часть Херсона обесточена в результате обстрела со стороны захватчиков, — Прокудин

16 ноября 2023 21:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Часть Херсона обесточена в результате обстрела со стороны захватчиков, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вечером, 16 ноября, россияне совершили обстрел центральной части Херсона. В результате часть города была обесточена.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Часть Херсона обесточена. Фото: скриншот

В части Херсона пропала электроэнергия

"Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен. Без света остались некоторые районы города" , — сообщил Прокудин.

Глава ОВА добавил, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы завтра утром.

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела центра Херсона погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок.

Напомним, во время воздушной тревоги в городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

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