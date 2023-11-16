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Російські окупанти обстрілюють Херсон

16 листопада 2023 19:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти обстрілюють Херсон
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото: Національна поліція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі місто Херсон перебуває під російським обстрілом. Вже відомо про трьох поранених. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко "Суспільному Херсон".

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За його словами, російські окупанти обстрілюють саме центр міста.

обстріл Херсона
Скриншот допису з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення протягом майже всього дня сьогодні, 16 листопада.

Зазначимо, що в місті раніше вже лунали вибухи. Тоді під ворожий вогонь потрапив Дніпровський район Херсона. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.

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