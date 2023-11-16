Російські окупанти обстрілюють Херсон

Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото: Національна поліція

Наразі місто Херсон перебуває під російським обстрілом. Вже відомо про трьох поранених.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко "Суспільному Херсон".

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За його словами, російські окупанти обстрілюють саме центр міста.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення протягом майже всього дня сьогодні, 16 листопада.

Зазначимо, що в місті раніше вже лунали вибухи. Тоді під ворожий вогонь потрапив Дніпровський район Херсона.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.