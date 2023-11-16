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Российские оккупанты обстреливают Херсон

16 ноября 2023 19:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские оккупанты обстреливают Херсон
Обстрел Херсонской области. Иллюстративное фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В настоящее время город Херсон находится под российским обстрелом. Уже известно о трех раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко "Суспільному Херсон".

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По его словам, российские оккупанты обстреливают именно центр города.

обстрел Херсона
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"

Армия РФ продолжает терроризировать мирное население почти весь день сегодня, 16 ноября.

Отметим, что в городе раньше уже раздавались взрывы. Тогда под вражеский огонь попал Днепровский район Херсона.

Напомним, во время воздушной тревоги в городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

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