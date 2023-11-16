Российские оккупанты обстреливают Херсон
16 ноября 2023 19:50
Обстрел Херсонской области. Иллюстративное фото: Национальная полиция
В настоящее время город Херсон находится под российским обстрелом. Уже известно о трех раненых.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко "Суспільному Херсон".
Читайте также:
Что известно по состоянию на сейчас
По его словам, российские оккупанты обстреливают именно центр города.
Армия РФ продолжает терроризировать мирное население почти весь день сегодня, 16 ноября.
Отметим, что в городе раньше уже раздавались взрывы. Тогда под вражеский огонь попал Днепровский район Херсона.
Напомним, во время воздушной тревоги в городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.
Читайте Новини.LIVE!