У Херсоні пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За словами керівника Херсонської МВА Вадима Мрочко, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста.

Скриншот допису з Telegram "Суспільне Херсон"

Яка загроза для регіонів

Щодо півдня країни, то повітряна тривога у Миколаївській та Херсонській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

У Повітряних Силах також повідомили, що наразі триває ракетна небезпека для Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.