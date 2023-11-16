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У Херсоні пролунали вибухи

16 листопада 2023 17:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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За словами керівника Херсонської МВА Вадима Мрочко, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста. 

повітряна тривога у Херсоні
Скриншот допису з Telegram "Суспільне Херсон"

Яка загроза для регіонів

Щодо півдня країни, то повітряна тривога у Миколаївській та Херсонській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

повітряна тривога
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

У Повітряних Силах також повідомили, що наразі триває ракетна небезпека для Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

повітряна тривога в Україні
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа. 

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