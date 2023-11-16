У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За словами керівника Херсонської МВА Вадима Мрочко, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста.
Яка загроза для регіонів
Щодо півдня країни, то повітряна тривога у Миколаївській та Херсонській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
У Повітряних Силах також повідомили, що наразі триває ракетна небезпека для Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Нагадаємо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.
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