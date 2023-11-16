В Херсоне раздались взрывы
16 ноября 2023 17:42
Взрывы в городе
В Херсоне местные жители сообщают о звуках взрывов. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Читайте также:
По словам руководителя Херсонской МВА Вадима Мрочко, взрывы прогремели в Днепровском районе города.
В Воздушных Силах сообщили, что сейчас идет ракетная опасность для Запорожской и Днепропетровской областей.
Что касается юга страны, то воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!