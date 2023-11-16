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В Херсоне раздались взрывы

16 ноября 2023 17:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсоне раздались взрывы
Взрывы в городе
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсоне местные жители сообщают о звуках взрывов. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По словам руководителя Херсонской МВА Вадима Мрочко, взрывы прогремели в Днепровском районе города.

В Воздушных Силах сообщили, что сейчас идет ракетная опасность для Запорожской и Днепропетровской областей.

Что касается юга страны, то воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

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