В Херсоне раздались взрывы

Взрывы в городе

В Херсоне местные жители сообщают о звуках взрывов. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По словам руководителя Херсонской МВА Вадима Мрочко, взрывы прогремели в Днепровском районе города.

В Воздушных Силах сообщили, что сейчас идет ракетная опасность для Запорожской и Днепропетровской областей.

Что касается юга страны, то воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

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