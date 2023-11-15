У мережі показали наслідки обстрілу школи поблизу Херсона
Російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.
Відео наслідків оприлюднив голова ОВА Роман Мрочко.
Росіяни обстріляли школу біля Херсона
"По обіді російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона. Під обстріл потрапила школа", — написав він.
За словами Мрочка, наразі у Херсонській міській територіальній громаді через російські обстріли вже пошкоджено 106 закладів освіти — дитсадки, школи, коледжі, виші.
Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі 15 листопада ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд.
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