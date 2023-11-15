У мережі показали наслідки обстрілу школи поблизу Херсона

Пошкодження у школі, по якій вдарили росіяни. Фото: скриншот з відео

Російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.

Відео наслідків оприлюднив голова ОВА Роман Мрочко.

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"По обіді російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона. Під обстріл потрапила школа", — написав він.

За словами Мрочка, наразі у Херсонській міській територіальній громаді через російські обстріли вже пошкоджено 106 закладів освіти — дитсадки, школи, коледжі, виші.

Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі 15 листопада ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд.