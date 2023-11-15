Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Цілі села вимерли — влада розповіла, що відбувається на окупованій частині Херсонщини arrow

Цілі села вимерли — влада розповіла, що відбувається на окупованій частині Херсонщини

15 листопада 2023 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Цілі села вимерли — влада розповіла, що відбувається на окупованій частині Херсонщини
Люди в Херсоні мітингують проти "русского мира". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Низка населених пунктів на території тимчасово окупованої Херсонської області стали безлюдними. Є такі села, де немає жодної живої душі, лише розбита техніка росіян.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Новини Приазовʼя.

Читайте також:

Низка сіл безлюдні: яка ситуація на окупованій частині Херсонщини

Так, мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів про село  Корсунка, де зовсім немає місцевих жителів, а лише багато розбитої російської техніки.

"Корсунка пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся", — каже Коваленко.

Окрім того, начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла, що спустошені села є і в її громаді, зокрема, села Підстепне, Кринки, Нечаєве, під питанням ще Піщанівка.  За її словами, населені пункти під окупацією, а дізнатись детальну інформацію майже неможливо, оскільки, крім окупантів, там не залишилось місцевого населення.

 Вона також пояснила, що Олешківської до громади належать 13 населених пунктів і наразі там проходить лінія розмежування між Збройними силами України і російською армією. Найбільше потерпають населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра. 

Через звірства окупантів про більшу територію південної України дізнатись майже нереально. 

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстрілювали центр Херсона. Армія РФ атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега. 

Також сьогодні російські загарбники обстріляли багатоквартирний будинок у Селидові Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі