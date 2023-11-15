Цілі села вимерли — влада розповіла, що відбувається на окупованій частині Херсонщини

Люди в Херсоні мітингують проти "русского мира". Фото: Reuters

Низка населених пунктів на території тимчасово окупованої Херсонської області стали безлюдними. Є такі села, де немає жодної живої душі, лише розбита техніка росіян.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Новини Приазовʼя.

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Так, мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів про село Корсунка, де зовсім немає місцевих жителів, а лише багато розбитої російської техніки.

"Корсунка пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся", — каже Коваленко.

Окрім того, начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла, що спустошені села є і в її громаді, зокрема, села Підстепне, Кринки, Нечаєве, під питанням ще Піщанівка. За її словами, населені пункти під окупацією, а дізнатись детальну інформацію майже неможливо, оскільки, крім окупантів, там не залишилось місцевого населення.

Вона також пояснила, що Олешківської до громади належать 13 населених пунктів і наразі там проходить лінія розмежування між Збройними силами України і російською армією. Найбільше потерпають населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра.

Через звірства окупантів про більшу територію південної України дізнатись майже нереально.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстрілювали центр Херсона. Армія РФ атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Також сьогодні російські загарбники обстріляли багатоквартирний будинок у Селидові Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.