Целые села вымерли — власти рассказали, что происходит на оккупированной части Херсонской области

Люди в Херсоне митингуют против "русского мира". Фото: Reuters

Ряд населенных пунктов на территории временно оккупированной Херсонской области стали безлюдными. Есть такие села, где нет ни одной живой души, только разбитая техника россиян.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Новини Приазов'я.

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Так, мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о селе Корсунка, где совсем нет местных жителей, а только много разбитой российской техники.

"Корсунка пустая, после затопления туда практически никто не вернулся", — говорит Коваленко.

Кроме того, начальница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко рассказала, что опустошенные села есть и в ее громаде, в частности, село Подстепное, Крынки, Нечаево, под вопросом еще Песчановка. По ее словам, населенные пункты под оккупацией, узнать подробную информацию почти невозможно, поскольку, кроме оккупантов, там не осталось местного населения.

Она также пояснила, что к Олешковской громаде принадлежат 13 населенных пунктов и там проходит линия разграничения между Вооруженными силами Украины и российской армией. Больше всего страдают населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Днепра.

Из-за зверств оккупантов о большей территории южной Украины узнать почти нереально.

Напомним, сегодня оккупанты обстреливали центр Херсона. Армия РФ атаковала город с временно оккупированного левого берега.

Также сегодня российские захватчики обстреляли многоквартирное здание в Селидове Донецкой области. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.