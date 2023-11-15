Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Донецькій області — є загиблі

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Вночі, 15 листопада, ворог вдарив по багатоповерхівці.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Внаслідок російської атаки відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку.

"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", — розповів Клименко.

Рятувальник евакуйовує жінку з обстріляної багатоповерхівки в Донецькій області. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: ДСНС

До того ж із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких є дитина.

Рятувальник евакуйовує людину з обстріляної багатоповерхівки в Донецькій області. Фото: ДСНС

Рятувальники евакуйовують дитину з обстріляної багатоповерхівки в Донецькій області. Фото: ДСНС

За словами Клименка, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Він повідомив, що під руїнами може ще залишатися щонайменше одна людина.

Допис очільника МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.

Також ми писали, що російські війська обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.