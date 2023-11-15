Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Донецькій області — є загиблі
Російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Вночі, 15 листопада, ворог вдарив по багатоповерхівці.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Обстріл Донецької області
Внаслідок російської атаки відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку.
"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", — розповів Клименко.
До того ж із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких є дитина.
За словами Клименка, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Він повідомив, що під руїнами може ще залишатися щонайменше одна людина.
Нагадаємо, вчора, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.
Також ми писали, що російські війська обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.
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