Оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Донецкой области — есть погибшие

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Ночью, 15 ноября, враг ударил по многоэтажке.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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В результате российской атаки произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома.

"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение", — рассказал Клименко.

Спасатель эвакуирует женщину из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: ГСЧС

К тому же из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых ребенок.

Спасатель эвакуирует человека из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуируют ребенка из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС

По словам Клименко, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Он сообщил, что под руинами может еще оставаться как минимум один человек.

Пост главы МВД. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.

Также мы писали, что российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.