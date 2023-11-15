Оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Донецкой области — есть погибшие
Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Ночью, 15 ноября, враг ударил по многоэтажке.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Обстрел Донецкой области
В результате российской атаки произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома.
"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение", — рассказал Клименко.
К тому же из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых ребенок.
По словам Клименко, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Он сообщил, что под руинами может еще оставаться как минимум один человек.
Напомним, вчера, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.
Также мы писали, что российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.
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