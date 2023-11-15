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Оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Донецкой области — есть погибшие

15 ноября 2023 07:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Донецкой области — есть погибшие
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Ночью, 15 ноября, враг ударил по многоэтажке.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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В результате российской атаки произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома.

"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение", — рассказал Клименко.

Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Спасатель эвакуирует женщину из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС
Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: ГСЧС

К тому же из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых ребенок.

Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Спасатель эвакуирует человека из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС
Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Спасатели эвакуируют ребенка из обстрелянной многоэтажки в Донецкой области. Фото: ГСЧС

По словам Клименко, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Он сообщил, что под руинами может еще оставаться как минимум один человек.

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Пост главы МВД. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.

Также мы писали, что российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.

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