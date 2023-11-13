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Масований обстріл Херсона — троє загиблих, кількість поранених зросла до 12

13 листопада 2023 18:28
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Ілля Рябінін
редактор
Масований обстріл Херсона — троє загиблих, кількість поранених зросла до 12
Наслідки сьогоднішньої денної російської атаки на Херсон. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Херсонській МВА розповіли деталі щодо постраждалих внаслідок денної російської атаки на Херсон. За їхніми даними, кількість поранених зросла до 12 осіб, троє громадян загинуло.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

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За офіційними даними, повідомляє Мрочко, через обстріл середмістя Херсона загинули двоє людей і десятеро отримали поранення. Інформація щодо постраждалих продовжує уточнюватись.

"Таким чином у Херсонській міській територіальній громаді на цю годину від російської агресії постраждали 15 людей: троє з них загинули, 12 були  поранені, серед них двомісячна дівчинка", — резюмує він. 

Також він наголосив, що всі травмовані мають різний ступінь тяжкості. Їм надається медична допомога. 

Масований обстріл Херсона — троє загиблих, кількість поранених зросла до 12
Пост Мрочко щодо оновлення кількості жертв. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вдень армія Росії здійснила масований обстріл середмістя Херсона з використанням РСЗВ та важкої артилерії. Ще раніше гаубична артилерія Росії накрила цивільне авто в Херсонській області, в якому знаходилося двомісячне немовля. 

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