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Окупанти обстріляли авто в Херсонській області — в салоні було немовля

13 листопада 2023 14:06
оновлено: 14:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти обстріляли авто в Херсонській області — в салоні було немовля
Обстріляне авто в Херсонській області. Фото: Сили оборони півдня
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники обстріляли цивільне авто у Херсонській області. У салоні було кілька людей, зокрема немовля.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Ювенальні поліцейські, що супроводжуються звуками спецсигналу, поспішають до Херсонської лікарні, на руках двомісячне немовля", — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що опівдні в передмісті Херсона автомобіль, в якому знаходилася дівчинка та її родина, яка повернулася з медичного огляду, зазнала артилерійського обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього нападу автомобіль спалахнув.

Сили оборони півдня уточнили, що 36-річна мати дитини перебуває у лікарні у критичному стані. Водій автомобіля загинув унаслідок інциденту. Імовірно, це 64-річний дідусь дівчинки. Його особистість ще належить встановити за допомогою експертизи, оскільки тіло сильно обгоріло.

У малюка попередньо виявили мінно-вибухове поранення голови. Її стан оцінюється як помірковано тяжкий. Лікарі докладають усіх зусиль для надання необхідної допомоги та порятунку життя її матері.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що громадяни пройшли майже половину листопада. Він закликав готуватися до збільшення кількості ворожих ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

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