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Оккупанты обстреляли авто в Херсонской области — в салоне был младенец

13 ноября 2023 14:06
обновлено: 14:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли авто в Херсонской области — в салоне был младенец
Обстрелянное авто в Херсонской области. Фото: Силы обороны юга
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики обстреляли гражданское авто в Херсонской области. В салоне находилось несколько человек, в частности младенец.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Ювенальные полицейские, сопровождаемые звуками спецсигнала, спешат в Херсонскую больницу, на руках двухмесячного младенца", — говорится в сообщении.

Также указывается, что в полдень в пригороде Херсона автомобиль, в котором находилась девочка и ее семья, вернувшаяся с медицинского осмотра, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. В результате этого нападения автомобиль вспыхнул.

Силы обороны юга уточнили, что 36-летняя мать ребенка находится в больнице в критическом состоянии. Водитель автомобиля погиб в результате инцидента. Предположительно, это 64-летний дедушка девочки. Его личность еще предстоит установить с помощью экспертизы, так как тело сильно обгорело.

У малышки предварительно обнаружили минно-взрывное ранение головы. Ее состояние оценивается как умеренно тяжелое. Врачи прилагают все усилия для оказания необходимой помощи и спасения жизни ее матери.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане прошли почти половину ноября. Он призвал готовиться к увеличению количества вражеских ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

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