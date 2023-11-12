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Зеленский призвал готовиться к увеличению количества вражеских обстрелов

12 ноября 2023 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский призвал готовиться к увеличению количества вражеских обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане прошли почти половину ноября. Он призвал готовиться к увеличению количества вражеских ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Подготовка к зиме

По словам главы государства, российские оккупанты готовятся к зиме. Он отметил, что в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, ответах террористам, на всем том, что страна может сделать, чтобы облегчить гражданам прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов.

Он поблагодарил партнеров, которые помогли Украине с ПВО. По его словам, не обо всем пока можно говорить открыто, однако воздушный щит страны уже сильнее, чем в прошлом году. Зеленский отметил, что уже есть другие возможности, но еще не полная защита всей территории. Глава государства отметил, что каждая страна и каждый лидер, которые помогают Украине усиливать ПВО, помогают защищать жизнь.

"Я призываю всех украинцев, украинок, всех тех, чей голос в мире слышат, наших журналистов, всех тех, кто поддерживает Украину в мире, помогать усиливать защиту. Помогать! Мы способны проходить самые сложные испытания. Но вместе, в единстве, когда заботимся друг о друге и когда миллионы людей помогают своим защитникам, защитницам и своему государству. Быть едиными и быть благодарными — это обязательно", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что фандрейзинговая платформа UNITED24 существует уже полтора года. За это время ее послы собрали более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, чтобы помочь Украине.

Также мы писали, что Украина получила дополнительные системы ПВО NASAMS от партнеров. Они уже встали на боевое дежурство.

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