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Зеленський закликав готуватися до збільшення кількості ворожих обстрілів

12 листопада 2023 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський закликав готуватися до збільшення кількості ворожих обстрілів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що громадяни пройшли вже майже половину листопада. Він закликав готуватися до збільшення кількості ворожих ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. 

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Підготовка до зими

За словами глави держави, російські окупанти готуються до зими. Він наголосив, що в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що країна може зробити, щоб полегшити громадянам проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

Він подякував партнерам, які допомогли Україні з ППО. За його словами, не про все наразі можна говорити відкрито, однак повітряний щит країни уже сильніше, ніж торік. Зеленський наголосив, що уже є інші можливості, але ще не повний захист усієї території. Глава держави зазначив, що кожна країна та кожен лідер, які допомагають Україні посилювати ППО, допомагають захищати життя. 

"Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними — це обовʼязково", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що фандрейзингова платформа UNITED24 існує вже півтора року. За цей час її амбасадори зібрали понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, щоб допомогти Україні.

Також ми писали, що Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS від партнерів. Вони вже стали на бойове чергування.

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