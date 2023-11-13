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Росія здійснила масований обстріл центру Херсона — є загиблі та поранені

13 листопада 2023 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія здійснила масований обстріл центру Херсона — є загиблі та поранені
Подвір'я лікарні у Херсоні після обстрілу. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти здійснили масований обстріл середмістя Херсона з РСЗО та артилерії вдень 13 листопада. Внаслідок ударів загинули дві людини, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Обстріл Херсона 13 листопада

"За даними слідства, 13 листопада близько 14:15 армія рф з РСЗО та артилерії здійснила масований обстріл середмістя Херсона. Внаслідок цього загинуло двоє людей: 45-річний чоловік та 62-річна жінка. Обидва у момент обстрілу перебували на вулиці", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, відомо про шість постраждалих людей.

"До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного — поранення в районі живота", — зазначили там.

Також в зону ураження потрапило подвір’я однієї з лікарень міста. Там були повністю знищені три автомобілі, серед яких і "швидка".

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Згорілі автомобілі під час удару по Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Сильно пошкоджений автомобіль через удар по Херсону. Фото: ОВА

Через масований обстріл у Херсоні пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки і газопровідна мережа.

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Пошкоджена квартира через удар по Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура 

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що громадяни пройшли вже майже половину листопада. Він закликав готуватися до збільшення кількості ворожих ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. 

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