У МВС показали наслідки масованого обстрілу Херсона у річницю звільнення міста

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

У річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Наслідки обстрілу Херсона

У річницю звільнення міста окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Внаслідок чергового ворожого артобстрілу центру міста був поранений поліцейський та пошкоджений службовий автомобіль, але загрози життю правоохоронця немає.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція 1 / 5

Окрім того, поранення отримали три жінки віком 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів.

"Двічі протягом доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за рік деокупації російські загарбники вбили 405 людей в області. Окрім того, загарбники поранили ще 1 705 українців.