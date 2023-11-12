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У МВС показали наслідки масованого обстрілу Херсона у річницю звільнення міста

12 листопада 2023 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС показали наслідки масованого обстрілу Херсона у річницю звільнення міста
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України

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Наслідки обстрілу Херсона

У річницю звільнення міста окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Внаслідок чергового ворожого артобстрілу центру міста був поранений поліцейський та пошкоджений службовий автомобіль, але загрози життю правоохоронця немає. 

  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція
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Окрім того, поранення отримали три жінки віком 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів. 

"Двічі протягом доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за рік деокупації російські загарбники вбили 405 людей в області. Окрім того, загарбники поранили ще 1 705 українців. 

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