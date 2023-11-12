В МВД показали последствия массированного обстрела Херсона в годовщину освобождения города

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция

В годовщину освобождения Херсона, 11 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли город. В результате атаки ранены трое мирных жителей и полицейский.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Последствия обстрела Херсона

В годовщину освобождения города оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. В результате очередного вражеского артобстрела центра города был ранен полицейский и поврежден служебный автомобиль, но угрозы жизни правоохранителя нет.

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Нацполиция 1/5 _ 5

Кроме того, ранения получили три женщины 54, 38 и 30 лет. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

"Два раза в сутки противник атаковал из авиации Тягинку, сбрасывая на многострадальный населенный пункт управляемые авиационные бомбы. В результате взрывов там повреждены хозяйственные постройки и дома местных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за год деоккупации российские захватчики убили 405 человек в области. Кроме того, захватчики ранили еще 1 705 украинцев.