Прокудин рассказал, сколько людей убили оккупанты в Херсонской области за год

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/khersonskaODA

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за год деоккупации российские захватчики убили 405 человек в области. Они ранили еще 1 705 украинцев.

Об этом Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Российские преступления в Херсонской области

По словам Прокудина, среди 1 705 раненых людей есть 72 ребенка. Он рассказал, что за год правоохранители зафиксировали более 18 тысяч уголовных преступлений против мира, безопасности и международного права.

"Осуждены три человека, 62 сообщено о подозрениях. Зафиксировано более 1 500 случаев похищения украинцев", — добавил Прокудин.

Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15:20.

Также мы писали, что в Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Добавим, Президент Украины обратился к жителям Херсона по случаю первой годовщины освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.