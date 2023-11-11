Прокудин рассказал, сколько людей убили оккупанты в Херсонской области за год
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за год деоккупации российские захватчики убили 405 человек в области. Они ранили еще 1 705 украинцев.
Об этом Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона.
Российские преступления в Херсонской области
По словам Прокудина, среди 1 705 раненых людей есть 72 ребенка. Он рассказал, что за год правоохранители зафиксировали более 18 тысяч уголовных преступлений против мира, безопасности и международного права.
"Осуждены три человека, 62 сообщено о подозрениях. Зафиксировано более 1 500 случаев похищения украинцев", — добавил Прокудин.
Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15:20.
Также мы писали, что в Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Добавим, Президент Украины обратился к жителям Херсона по случаю первой годовщины освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.
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