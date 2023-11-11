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Прокудин рассказал, сколько людей убили оккупанты в Херсонской области за год

11 ноября 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прокудин рассказал, сколько людей убили оккупанты в Херсонской области за год
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за год деоккупации российские захватчики убили 405 человек в области. Они ранили еще 1 705 украинцев.

Об этом Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Прокудина, среди 1 705 раненых людей есть 72 ребенка. Он рассказал, что за год правоохранители зафиксировали более 18 тысяч уголовных преступлений против мира, безопасности и международного права.

"Осуждены три человека, 62 сообщено о подозрениях. Зафиксировано более 1 500 случаев похищения украинцев", — добавил Прокудин.

Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15:20.

Также мы писали, что в Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Добавим, Президент Украины обратился к жителям Херсона по случаю первой годовщины освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.

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